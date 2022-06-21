В Китае разрешили покупать жилье за еду

Китайский застройщик начал принимать чеснок и пшеницу в качестве первоначального взноса

Китайский девелопер Central China Real Estate разрешил покупателям оплачивать часть жилья в новостройках едой. В качестве первоначального взноса компания начала принимать выращенные на фермах чеснок и пшеницу, пишет Bloomberg.

В Central China предложили платить гражданам за зерно до 160 тысяч юаней (1,3 миллиона рублей), чтобы помочь им стать дольщиками в строящемся жилом комплексе River Mansion в городе Шанцю провинции Хэнань. Принимать урожай в качестве оплаты застройщика вынудило резкое падение спроса на недвижимость в Китае, таким способом фирма пытается привлечь больше покупателей для своих проектов.

Подобная льгота выглядит очень выгодной для фермеров: при заключении сделки с Central China один килограмм пшеницы выйдет по четыре юаня (32,6 рубля), в то время как государственные складские компании готовы заплатить максимум 3-3,1 юаня (24,4-25,2 рубля) за килограмм. Месяцем ранее компания предложила выкупить урожай чеснока по цене 10 юаней за килограмм, в то время как оптовая цена на этот товар, по данным Министерства торговли Китая, находится на уровне 6,92 юаня.

Отмечается, что провинция Хэнань не имеет выхода к морю, но считается крупнейшим производителем зерна в Китае: недавно в регионе собрали небывало крупный урожай озимой пшеницы.

В ноябре 2021 года в Китае спрогнозировали беспрецедентный жилищный кризис. Политика властей привела к развитию внутрисемейного кредитования, и теперь специалисты предрекают банкротство целым семьям.