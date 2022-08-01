SC: Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут начать ссоры в ближайшее время из-за поиска нового диалога с Владимиром Путиным, предсказал в статье для Strategic Culture обозреватель Мартин Джей.

Как считает автор материала, у политиков могут появиться разногласия с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным Мартин Джей обозреватель

Как считает журналист, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.

Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы Мартин Джей обозреватель

«Решительные действия» по российскому газу

До этого польский евродепутат Анна Фотыга заявляла, что Москва использует газ как оружие», и в связи с этим призвала Еврокомиссию к «решительным действиям» против Москвы.

К сожалению, Берлин не только не разделяет этих опасений, но и постепенно укрепляет отношения с Россией, проводя в тесном партнерстве с ней политику энергетического господства, что наносит ущерб всей Европе Анна Фотыга евродепутат

Также она обратилась с вопросом, не считают ли там необходимой «перманентную остановку» российско-германского проекта «Северный поток», который якобы «наносит ущерб» безопасности Европы.

Считает ли Еврокомиссия, что те или иные меры технологической поддержки российского газового сектора, охарактеризованного председателем как оружие, не подразумевают автоматического нарушения существующих санкций в отношении технологий двойного назначения? Анна Фотыга евродепутат

Исчерпание санкционных возможностей

До этого Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщила, что ЕС исчерпал возможности для введения санкций против России.

Так, принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает никаких серьезных мер. О только призван привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

Новые ограничения в первую очередь призваны скорректировать уже введенные, сделать их более эффективными и по возможности не допустить их обхода. Еще одна цель этих последних ответных мер против Москвы: ЕС хочет присоединиться к решениям G7. Еще в конце июня «Большая семерка» отказалась от российского золота.