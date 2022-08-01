Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии предсказали ссоры Шольца и Макрона из-за Путина

SC: Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным

Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут начать ссоры в ближайшее время из-за поиска нового диалога с Владимиром Путиным, предсказал в статье для Strategic Culture обозреватель Мартин Джей.

Материалы по теме:
Европа ввела шестой пакет санкций против России
Европа ввела шестой пакет санкций против России
3 июня 2022
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022

Как считает автор материала, у политиков могут появиться разногласия с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным

Мартин Джейобозреватель

Как считает журналист, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.

Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы

Мартин Джейобозреватель

«Решительные действия» по российскому газу

До этого польский евродепутат Анна Фотыга заявляла, что Москва использует газ как оружие», и в связи с этим призвала Еврокомиссию к «решительным действиям» против Москвы.

К сожалению, Берлин не только не разделяет этих опасений, но и постепенно укрепляет отношения с Россией, проводя в тесном партнерстве с ней политику энергетического господства, что наносит ущерб всей Европе

Анна Фотыгаевродепутат

Также она обратилась с вопросом, не считают ли там необходимой «перманентную остановку» российско-германского проекта «Северный поток», который якобы «наносит ущерб» безопасности Европы.

Считает ли Еврокомиссия, что те или иные меры технологической поддержки российского газового сектора, охарактеризованного председателем как оружие, не подразумевают автоматического нарушения существующих санкций в отношении технологий двойного назначения?

Анна Фотыгаевродепутат

Исчерпание санкционных возможностей

До этого Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщила, что ЕС исчерпал возможности для введения санкций против России.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022

Так, принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает никаких серьезных мер. О только призван привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

Новые ограничения в первую очередь призваны скорректировать уже введенные, сделать их более эффективными и по возможности не допустить их обхода. Еще одна цель этих последних ответных мер против Москвы: ЕС хочет присоединиться к решениям G7. Еще в конце июня «Большая семерка» отказалась от российского золота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Британии предсказали ссоры Шольца и Макрона из-за Путина
Пластический хирург назвала причины неудач в борьбе с жиром
27-летний мужчина с внешностью ребенка пожаловался на проблемы с поиском работы
Переданные Китаю Россией истребители подавили защищающее Тайвань ПВО США
Мужчина узнал один факт о новорожденной дочери бывшей жены и возмутился
Из ДНК построили наноробота-исследователя
В России предсказали Польше становление парком Юрского периода
В сети вспомнили самодельный кулинарный хит советских времен
МИД России обвинил страны НАТО в поддержке вербовки ВСУ иностранцев
Главу офиса Зеленского обвинили в продаже переданных Киеву из США РСЗО HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.