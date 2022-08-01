Слуцкий ответил на вопрос о переходе Дзюбы в «Рубин»

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не говорил с Артемом Дзюбой о переходе в клуб

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о переходе клуб нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не говорили с Дзюбой на тему перехода», — заявил Слуцкий. Ранее он отмечал, что форвард, тренирующийся с казанской командой для поддержания формы, положительно влияет на футболистов.

10 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу, который не нашел новый клуб. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.