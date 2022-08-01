В «Динамо» озвучили новые подробности самовольного отъезда легионера из клуба

В «Динамо» заявили, что не согласовывали переход футболиста Гильремо Варелы во «Фламенго»

В «Динамо» озвучили новые подробности самовольного отъезда уругвайского футболиста Гильермо Варелы. Заявление пресс-службы бело-голубых приводит Sport24.

В клубе подчеркнули, что информация о трансфере легионера в бразильский «Фламенго» на правах аренды не соответствует действительности. «"Динамо" обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с "Фламенго" и самим футболистом», — заявили в команде.

Ранее сообщалось, что Варела перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды до конца сезона. В «Динамо» рассказали, что иностранец в одностороннем порядке приостановил действие контракта. В клубе подчеркнули, что обратятся в международные инстанции для решения вопроса.

29-летний футболист в ночь на 24 июля покинул расположение клуба. Тогда отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

Варела перешел в «Динамо» из «Копенгагена» в июле 2021 года. В составе московского клуба он принял участие в 49 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.