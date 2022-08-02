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Россиян предупредили о дефиците мест на курортах Балтийского моря

TourDom.ru: недельный отдых в Светлогорске в конце августа обойдется от 42 тысяч рублей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Свободные места в популярных отелях Светлогорска и Зеленоградска на августовские даты практически отсутствуют. О дефиците размещения на курортах Балтийского моря предупредили специалисты портала TourDom.ru.

Так, в отеле Royal Falke Resort & SPA в Светлогорске можно забронировать проживание только с 20 августа — неделя с завтраками обойдется в 52 тысячи рублей на двоих. В стандартный номер в «Раушен» можно заехать с 27 августа, стоимость размещения на неделю составит 42 тысячи рублей. С 13 по 20 августа можно остановиться в пятизвездочном Grand Palace за 225 тысяч рублей на двоих, в двухкомнатном люксе с балконом — за 897 тысяч. Более бюджетный пансионат «Волна» предлагает вариант отдыха с полным пансионом и лечением на семь ночей с 13 августа за 80 тысяч рублей.

«В популярном трехзвездочном отеле «Балтийская корона», стоящем на первой линии от моря в Зеленоградске, места появляются лишь к концу сентября. Неделю с 17 сентября можно забронировать всего за 34 тысячи рублей на двоих», — отметили в TourDom.ru.

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Кроме того, свободные номера в зеленоградской гостинице «Геркулес» в наличии только с 27 августа — неделя с завтраками выйдет в 48 тысяч рублей. С этой же даты можно отдохнуть в отеле «Янтарный сезон» за 70 тысяч рублей в номере комфорт, в люксе — за 78 тысяч. Отдых в апартаментах бизнес-класса «Кранц» с 20-го числа обойдется в 56 тысяч рублей.

Ранее в июле российская тревел-блогерша побывала на отдыхе в Калининграде и рассказала, что потратила на недельное путешествие 35 тысяч рублей. Так, билеты из Санкт-Петербурга и обратно обошлись ей в 4,5 тысячи рублей, аренда апартаментов — 16,2 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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