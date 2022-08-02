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Российский хирург объяснил изменения во внешности Аллы Пугачевой

Хирург Андрей Макаров объяснил изменения во внешности певицы Аллы Пугачевой подтяжкой лица

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский пластический хирург и оториноларинголог Андрей Макаров объяснил изменения во внешности эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Своими размышлениями на данную тему специалист поделился с изданием «Доктор Питер».

По мнению врача, 73-летняя знаменитость выглядит моложе своих лет. В то же время эксперт отметил, что на лице певицы можно заметить неровный рельеф кожи в области ушей, щек и скул. Подобный дефект наблюдается на данных зонах при подтяжке лица. «В зоне, где проходит операция, и даже косметологические процедуры, например, RF-лифтинг, всегда происходит образование рубцовой ткани — фиброз», — рассказал Макаров.

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При этом врач пояснил, что если упомянутые операции и процедуры делаются несколько раз, то происходит нарушение кровообращения в подкожной клетчатке и мимических мышцах. «Рубцовый процесс в таком случае может быть непредсказуемым», — предупредил медик.

Макаров также уточнил, что на внешний вид сильно влияет курение, особенно во время восстановительного периода после хирургических манипуляций. «Никотин негативно влияет на кровообращение, вызывает нарушение микроциркуляции в ранее оперированных зонах лица», — объяснил он и подчеркнул, что ткани кожного покрова повреждаются, вследствие чего появляются рубцы.

В мае Алла Пугачева показала лицо без косметики и вызвала споры в сети. Знаменитость опубликовала в своих соцсетях видео, на котором запечатлена в белых укороченных брюках, топе и рубашке. Некоторые фанаты раскритиковали внешность артистки, отметив, что она стала плохо выглядеть.

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Мария Винар
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