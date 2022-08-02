Дзюбе посоветовали завершить карьеру

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев посоветовал Артему Дзюбе завершить карьеру

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок посоветовал россиянину завершить карьеру. «Честно говоря, никто уже в нем не заинтересован. Он уже все просрочил. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали», — заявил Пономарев.

10 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.