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Россию призвали принять предложение США об обмене заключенными

Координатор Белого дома Кирби призвал Россию принять предложение об обмене заключенными

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США призывают Россию принять предложение Вашингтона об обмене заключенными. Об этом заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Речь идет о предложении по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков.

Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. (...) Мы сделали серьезное предложение (...). Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома

Кирби подчеркнул, что Вашингтон и Москва «усердно работают на межправительственном уровне» над этим вопросом.

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Переговоры по обмену

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США предложила России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден. По информации вещателя, соответствующее предложение Москве было направлено еще в июне. При этом собеседники телеканала не стали уточнять его детали. По их словам, дальнейшее развитие событий зависит от Москвы.

29 июля вопрос об обмене заключенными обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США выдвинули России содержательное предложение. Она подчеркнула, что Вашингтон очень серьезно относится к данному вопросу, являющийся приоритетным для президента Джо Байдена, и США хотя провести «добросовестные переговоры».

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Позиция Москвы

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал своего американского коллегу вернуться в вопросе обмена военнопленных к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что США предложили России обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет. Она напомнила, что вопрос взаимного обмена граждан, находящихся в местах заключения, обговаривался президентами России и США.

Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что Москва исходит из того, что что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.

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Марина Совина
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