Сенатор Климов заявил об опасениях Вашингтона из-за возможного бегства Зеленского

Вашингтон с недоверием относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опасаясь его возможного бегства. Об этом в среду, 3 августа, в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

«Англосаксонские спецслужбы не столько защищают заигравшегося в президенты комедианта "от русских" (Москва в отличие от Вашингтона политическими убийствами не грешит), сколько от того, чтоб этот шоумен раньше времени не драпанул с украинской политической сцены», — заявил сенатор.

По его словам, власти США не доверяют Зеленскому «за то, что он предатель по натуре».