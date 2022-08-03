В США заявили о глубоком недоверии между Белым домом и Зеленским

Колумнист NYT Фридман в статье заявил о глубоком недоверии между Белым домом и Зеленским

Администрация США относится к властям Украины, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике. Об этом в своей статье для New York Times заявил колумнист Томас Фридман.

Автор материала раскритиковал визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, назвав его «совершенно безрассудным», для которого «невозможно было выбрать худшее время». В качестве одного из аргументов Фридман привел конфликт на Украине, который, по его словам, «НАСТОЛЬКО незавершен», «НАСТОЛЬКО нестабилен» и «НАСТОЛЬКО не лишен опасных сюрпризов».

«Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — написал Фридман. По его словам, в Киеве творятся «забавные дела», указав на отсутствие убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины (СБУ). «Это как если бы мы не хотели слишком пристально заглядывать под капот... из страха увидеть там коррупцию и всякие фокусы после того, как мы столько туда инвестировали», — говорится в статье колумниста.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон настаивают на разговоре президента Украины и его коллеги из США Джо Байдена в ближайшее время. По его словам, помощник Байдена по нацбезопасности Джейкоб Салливан согласился с необходимостью организовать беседу глав государств.