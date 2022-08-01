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В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского с Байденом

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украина и США настаивают на разговоре президентов
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киев и Вашингтон настаивают на разговоре президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена в ближайшее время. Об этом по итогам телефонного разговора с американской стороной сообщил в Telegram глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, помощник Байдена по нацбезопасности Джейкоб Салливан согласился с необходимостью организовать беседу глав государств.

Ермак также рассказал, что вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. «Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии», — поделился автор публикации и добавил, что в ходе беседы Киев отметил весомый вклад США в усиление обороноспособности Украины.

Ранее стало известно, что военный ВСУ обвинил Ермака в продаже переданных Киеву Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам военнослужащего, сначала глава офиса Зеленского торговал бронежилетами, а теперь решил распродать поставленные из США РСЗО.

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Варвара Кошечкина
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