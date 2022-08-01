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Главу офиса Зеленского обвинили в продаже переданных Киеву из США РСЗО HIMARS

Военный ВСУ обвинил главу офиса Зеленского Ермака в продаже переданных Киеву РСЗО HIMARS
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/ Globallookpress.com

Военный Вооруженных сил Украины обвинил главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака в продаже переданных Киеву Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS. Его видеообращение опубликовал ряд Telegram-каналов, передает «Московский комсомолец».

По словам военнослужащего, сначала Ермак торговал бронежилетами, а теперь решил распродать поставленные из США РСЗО.

Военный ВСУ возмутился тем, что на подобные действия не реагируют президент Зеленский и Служба безопасности Украины.

Ранее Пентагон сообщил, что Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.

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Марина Совина
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