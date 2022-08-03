В Великобритании поддержали выделение кредита Украине

Sky News: минфин Великобритании поддержал выделение Украине кредита в размере £3 млрд

Министр финансов Великобритании Надхим Захави поддержал выделение Украине кредита в размере трех миллиардов фунтов стерлингов, пишет Sky News.

Сообщается, что государственное агентство UK Export Finance (UKEF) направит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на финансирование военных контрактов, заключенных с украинской стороной. Остальные 700 миллионов будут выделены на проекты по восстановлению страны.

«Очевидно, что Украина является высокорисковым рынком для коммерческой деятельности, и мы должны признать, что риск потерь значителен. Поэтому UKEF также должно максимально сокращать убытки Минфина», — сказано в письме Захави к министру внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

По его словам, заключение кредитного договора может состояться в случае решения правовых вопросов, связанных с оценкой рисков в рамках коммерческой деятельности на фоне специальной военной операции России.

Ранее сообщалось, что власти Украины получат кредит от Германии на сумму в 7,4 миллиона евро. Немецкое Кредитное учреждение для восстановления (KfW) выступит кредитором, а средства будут направлены малым и средним предприятиям.