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Украина получит многомиллионный кредит от Германии

Германия выделит Украине кредит на 7,4 миллиона евро

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти Украины получат кредит от Германии на сумму в 7,4 миллиона евро, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Сообщается, что KfW выступит кредитором, а средства будут направлены малым и средним предприятиям.

«Для внедрения проекта через KfW будут привлечены кредитные (семь миллионов евро) и грантовые (0,4 миллиона евро) средства. Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом», — говорится в сообщении.

Получателем денег выступит Фонд развития предпринимательства, который займется распределением через банки-партнеры. При этом непосредственные заемщики будут получать кредиты в гривнах. Помимо прочего, как ожидается, программа кредитования поспособствует поддержке ликвидности финансовых учреждений.

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Платон Щукин
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