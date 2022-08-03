Ереван осудил агрессию Баку в Нагорном Карабахе

МИД Армении осудил попытки Азербайджана поменять юридический режим в Лачинском коридоре

Ереван осудил агрессию Баку в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), сказано в сообщении МИД Армении. Об этом пишет Telegam-канал «Sputnik Армения».

В заявлении ведомства говорится, что азербайджанская армия неоднократно нарушала режим прекращения огня. В частности, в Парухе в марте этого года, в Хцаберде и Хин Тагер в 2020 году.

Кроме того, армянская сторона считает неприемлемым призыв Азербайджана поменять юридический режим в Лачинском коридоре. «Подтверждаем, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только по плану, утвержденному сторонами, подписавшими декларацию» — сообщили в ведомстве.

Армянский МИД также призвал Азербайджан выполнить все обязательства в рамках трехсторонней декларации, в том числе вернуть армянских пленных.

Ранее азербайджанское военное ведомство сообщило о проведении в НКР спецоперации «Возмездие». В результате спецоперации азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба, заявили в Минобороны.

В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана. В результате началась война, которая завершилась лишь в 1994 году. В сентябре 2020-го на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом вновь вспыхнули бои, в результате которых Баку удалось вернуть часть утраченных территорий.