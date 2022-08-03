В Татарстане появился водный экомаршрут по реке Прость

В Чистопольском районе Республики Татарстан появился первый экомаршрут по реке Прость

В Чистопольском районе Республики Татарстан на территории государственного природного заказника «Чистые луга» появился первый водный экомаршрут. Об этом в среду, 3 августа, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета региона по биоресурсам.

Маршрут проходит по реке Прость. Его протяженность составляет от 5 до 10 километров, в него входит остановка для отдыха.

Первыми маршрут опробовали дети из досугово-развивающего центра «Камалия». Юные туристы познакомились с уникальными особенностями природы района. Отмечается, что на территории, где пролегает экомаршрут, обитают лунь полевой и орланы-белохвосты.

Ранее стало известно, что в башкирском Стерлитамаке 5 августа пройдет республиканский фестиваль мордовской культуры «Шумбрат!». Мероприятие приурочено к 25-летнему юбилею региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан».