Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара

Представитель МВД ЛНР Киселев: ВС РФ подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара

Вооруженные силы России (ВС РФ) вплотную подошли к юго-восточным окраинам Соледара, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram-канале.

По его словам, боестолкновения развернулись на территории железнодорожной станции Экстра. Как уточнил Киселев, сейчас боевые действия идут вдоль трассы Бахмут — Лисичанск.

«Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf Gips и железнодорожной станции Экстра. На один километр юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского», — уточнил представитель МВД ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Соледаре союзные силы ведут зачистку завода стройматериалов Knauf от Вооруженных сил Украины (ВСУ).