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Глава райсовета депутатов на Алтае попался на угрозе убийством следователю

Глава райсовета депутатов на Алтае Никита Санин задержан за угрозу убийством следователю

Кадр: телеграм-канал «Алтай: главные новости»

Главу совета депутатов Улаганского района Республики Алтай Никиту Санина задержали за угрозу убийством следователю: это произошло, когда последний пришел ознакомить мужчину с материалами других уголовных дел, возбужденных в отношении него, — о растрате и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» в среду, 3 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Республике Алтай.

По данным ведомства, 26 июля 2022 года следователь алтайского СКР прибыл в село Акташ Улаганского района, чтобы ознакомить депутата с материалами уголовных дел, по которым он является обвиняемым. Речь в них идет о превышении должностных полномочий и растрате. Ознакомление происходило в помещении участкового пункта полиции районного ОМВД. В какой-то момент фигурант начал вести себя агрессивно, высказал угрозу убийством в адрес следователя и оскорбил его, а потом самовольно покинул учреждение.

В отношении Санина были возбуждены еще два дела по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» УК РФ.

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Леонид Микуляк
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