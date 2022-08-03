Глава райсовета депутатов на Алтае попался на угрозе убийством следователю

Глава райсовета депутатов на Алтае Никита Санин задержан за угрозу убийством следователю

Главу совета депутатов Улаганского района Республики Алтай Никиту Санина задержали за угрозу убийством следователю: это произошло, когда последний пришел ознакомить мужчину с материалами других уголовных дел, возбужденных в отношении него, — о растрате и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» в среду, 3 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Республике Алтай.

По данным ведомства, 26 июля 2022 года следователь алтайского СКР прибыл в село Акташ Улаганского района, чтобы ознакомить депутата с материалами уголовных дел, по которым он является обвиняемым. Речь в них идет о превышении должностных полномочий и растрате. Ознакомление происходило в помещении участкового пункта полиции районного ОМВД. В какой-то момент фигурант начал вести себя агрессивно, высказал угрозу убийством в адрес следователя и оскорбил его, а потом самовольно покинул учреждение.

В отношении Санина были возбуждены еще два дела по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» УК РФ.