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Пропавшего два дня назад трехлетнего россиянина нашли живым в лесу

В Вологодской области нашли живым пропавшего 1 августа трехлетнего мальчика

Фото: Следственный комитет по Вологодской области

В Вологодской области нашли живым трехлетнего мальчика, который пропал два дня назад, 1 августа, в деревне Морозовице Великоустюгского района. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

По данным ведомства, мальчика обнаружили утром 3 августа в лесу примерно в семи километрах от дома. Для осмотра ребенка и оказания медицинской помощи на место направили врачей. Предварительно у мальчика выявили общее переохлаждение, его доставят в районную больницу.

К поискам ребенка привлекали полицию, МЧС и волонтеров. СК возбудил уголовное дело, расследование которого продолжается. Сейчас следователи устанавливают весь путь перемещения ребенка и другие обстоятельства его исчезновения.

Ранее в Нижегородской области женщина заблудилась в лесу и шесть дней выживала в одиночку, питаясь одними ягодами. В спасательной операции принимали участие около 300 человек с беспилотниками и тепловизором.

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Константин Лысяков
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