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Важность Тайваня для США объяснили

Политолог Журавлева назвала Тайвань символически важным для США

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайвань для США не только экономический партнер, но и символ демократии. Именно поэтому в Белом доме несмотря ни на что всегда будут поддерживать Тайбэй. В беседе с «Лентой.ру» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева объяснила, что будет означать для Вашингтона потеря острова.

Для США Тайвань, скорее, символ возможности демократии в любых условиях, символ силы демократии и символ силы США как лидера этого демократического мира

Виктория Журавлеваполитолог

«Для США в кампании продвижения демократии в мире Тайвань — один из примеров, которые можно использовать, соответственно, это что-то, что нужно защищать. Здесь вопрос скорее потери символизма, имиджевой потери для США. Если рассматривать экономически и финансово, какие-то изменения будут происходить, потому что Тайвань один из партнеров США. В случае присоединения Тайваня к Китаю будет изменение финансовых потоков, но что произойдет от этого с Соединенными Штатами, оценить сложно. Основное — это имиджевая потеря», — объяснила политолог.

В случае, если Китаю удастся вернуть Тайвань под свой контроль, Вашингтон продолжит поддерживать остров. Сам же Тайбэй вряд ли станет портить отношения к США.

«Я не думаю, что они испортятся даже в случае присоединения Тайваня к Китаю. Соединенные Штаты будут еще больше пытаться поддерживать и взаимодействовать с Тайванем, соответственно, Тайвань будет еще больше ориентироваться на США. Другое дело, как будет реагировать Китай, как это будет регулироваться. Отношения сложно испортить, это точно не сделает сам Тайвань или какая-то политика Тайваня в отношении США», — заключила она.

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2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай раскритиковал такой шаг и выразил Вашингтону протест, поскольку Пекин считает де-факто независимый остров своей территорией.

Сама Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

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Мария Сметанина
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