Трамп назвал Пелоси «безумной» за визит на Тайвань

Экс-президент США Трамп раскритиковал Пелоси за визит на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет Sky News.

Экс-глава государства назвал Пелоси «безумной», добавив, что действия политика не заканчиваются ничем хорошим.

«От нее всегда одни неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань демонстрирует наплевательское отношение США к своим союзникам и партнерам. По ее словам, США ни в грош не ставят никого из своих партнеров.

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа. Спикер Палаты представителей США назвала свой визит не противоречащим политике Вашингтона в отношении острова. На следующий день американский политик провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Президент Тайваня наградила Пелоси медалью «Орден Благожелательных облаков» за заслуги в укреплении отношений Вашингтона и Тайбэя.