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Приговор баскетболистке Грайнер отказались считать запугиванием иностранцев

Гомельский счел, что приговор баскетболистке Грайнер не должен напугать иностранцев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Его слова передает ТАСС.

Он отказался считать уголовное наказание для спортсменки запугиванием иностранцев. «Приговору я не удивился, штраф в миллион рублей для нее ничто. Что касается американских игроков, оставшихся в России, то глупых и неграмотных эта история может напугать, а тех, кто умеет читать, не должна», — отметил Гомельский.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статьям 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Она получила девять лет колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Грайнер выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Баскетболистка дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

Дарья Коршунова
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