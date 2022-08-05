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Пекин отреагировал на запрос Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

МИД Китая проигнорировал вопрос о желании Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Пекин отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

На брифинге представитель МИД Хуа Чуньин ответила на вопрос журналистов, планирует ли Китай организовать двусторонний диалог двух политиков. «Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сказала сотрудник ведомства, проигнорировав запрос Зеленского.

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13 июня 2022

Зачем Зеленскому диалог с Китаем

Президента Украины не устраивает позиция Китая относительно специальной военной операции России, именно поэтому Зеленский призвал Пекин объединиться и «единым фронтом» выступить против Москвы. Он добавил, что предпочел бы, чтобы китайская сторона переняла позицию таких стран, как США и Австралия, которые выступили против российской спецоперации, начавшейся в феврале.

Китай выбрал политику быть в стороне. (...) Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

После этого он обратился с призывом к Си Цзиньпину провести прямые переговоры по ситуации на Украине. По его словам, Китай является сильным государством с достаточным авторитетом, чтобы оказать политическое и экономическое давление на Москву. В связи с этим Зеленский подчеркнул, что Россию следует отрезать от китайского рынка для «настоящей торговой изоляции».

Почему Китай может отказаться от встречи политиков

Си Цзиньпин может не ответить на предложение Зеленского, так как не хочет, чтобы Москва посчитала себя находящейся в стороне от этого диалога. С таким мнением выступил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Плюсы для Пекина от этой встречи непонятны. А просто на пустом месте принижать позицию России не хочется

Станислав Бышокполитолог

По его словам, Пекину вполне понятны позиции Москвы и Киева. В связи с этим общение напрямую с Зеленским будет означать неуважение к президенту России Владимиру Путину.

Реакция Кремля на предложение Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином является нормальным политическим процессом. Таким образом Киев, как и Москва, стремится донести свою позицию до мирового сообщества. Тем не менее Россия не боится, что ее партнеры могут быть «перевербованы», подчеркнул Песков.

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Анастасия Заикина
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