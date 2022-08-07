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В Энергодаре пригрозили Киеву последствиями в случае повреждения Запорожской АЭС

Администрация Энергодара: при повреждении ЗАЭС Киев и его территории пострадают первыми

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подконтрольные киевским властям территории пострадают первыми, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат обстреливать объекты Запорожской атомной электростанции (АЭС) и повредят их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Энергодара.

Местные власти пригрозили, что территории, находящиеся под контролем Киева, пострадают первыми из-за розы ветров, которая при повреждении АЭС разнесет опасные частицы радиации по всему региону. Прежде всего в зоне «техногенной катастрофы» и «радиационного поражения» будут такие города, как Никополь, Запорожье, Кривой Рог. Помимо этого, пострадает из-за поврежденной АЭС «большая часть западных областей Украины».

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Варвара Кошечкина
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