В Энергодаре после обстрела погиб один человек

После обстрела ВСУ в Энергодаре Запорожской области погиб один человек

В городе Энергодар Запорожской области погиб один человек после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его тело нашли позднее при осмотре территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

ВСУ смертельно ранили мужчину в одном из жилых районов Энергодара. Его нашли после того, как на место вызвали коммунальную службу, которая должна была проверить инфраструктуру на предмет повреждений. Как отмечается, это произошло рядом с санаторием-профилакторием Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ранее украинские военные нанесли удары по санаторию АЭС. «Украинские каратели вновь принялись за террор мирного населения Энергодара, совершив три артиллерийских огневых налета», — заявили местные власти и добавили, что пострадал водозабор, который обеспечивает горожан водой.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам Энергодара. Также генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал обстрел АЭС актом ядерного терроризма.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.