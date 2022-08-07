В Британии заявили о продаже украинок и детей в сексуальное рабство в ОАЭ

Daily Mail сообщила о продаже в сексуальное рабство в ОАЭ женщин и детей с Украины

Украинских женщин и детей, скорее всего, продают в сексуальное рабство и в качестве домашней прислуги в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на отчет Вашингтонского института обороны и безопасности и Нью-Йоркского центра по вопросам внешней политики.

«Травмированные и уязвимые, они станут главной мишенью для торговцев людьми. Представляется вероятным, что некоторые из них в конечном итоге будут проданы в ОАЭ и другие страны», — говорится в докладе.

Издание приводит данные ООН о том, что более 1,5 миллиона беженцев перебрались с Украины в соседние страны за первые 10 дней после начала спецоперации России. В последнем отчете «Современное рабство в Дубае» говорится, что некоторые жертвы могут заниматься секс-работой и трудиться в качестве домашней прислуги. Украинская сторона сообщает, что за последние пять месяцев на Украине пропали без вести более 200 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы жалуются на тяжелые условия труда в Европе. Одна из украинок рассказала изданию, что с марта находится в Италии. Жилье семье предоставили бесплатное, три месяца выплачивали помощь — по 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Теперь же выплаты закончились, а хозяева жилья намекают на то, что пора съезжать.