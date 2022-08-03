Украинские беженцы пожаловались на тяжелые условия труда в Европе

«Страна» сообщила, что беженцы с Украины жалуются на тяжелые условия труда в Европе

Беженцы с Украины жалуются на тяжелые условия труда в Европе, об этом сообщает газета «Страна».

Одна из украинок рассказала изданию, что с марта находится в Италии. Жилье семье предоставили бесплатное, три месяца выплачивали помощь — по 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Теперь же выплаты закончились, а хозяева жилья намекают на то, что пора съезжать.

«С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило», — отметила собеседница газеты.

Еще одна беженка добавила, что в Италии много неофициальной занятости, поэтому работника могут обмануть и не заплатить. Также существует «продажа» хороших должностей, за рекомендации на которые посреднику следует заплатить до 500 евро.

Издание пишет, что с проблемами при трудоустройстве сталкиваются украинские врачи. Теоретически устроиться работать по специальности на зарплату от двух тысяч евро можно даже без подтверждения диплома, но найти место удается немногим и на более низкий оклад. Отмечается, что сложно попасть даже на неоплачиваемую стажировку в итальянскую больницу.

Ранее газета The Guardian сообщила, что ложь и дезинформационные кампании, в частности, об объемах поддержки, которую получают украинские беженцы, могут привести к напряженным отношениям с жителями европейских стран, где сбежавшие украинцы ищут помощи.

