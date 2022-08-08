Российская фигуристка призналась в любви совершившей каминг-аут Касаткиной

Российская фигуристка Забияко призналась в любви совершившей каминг-аут Касаткиной

Российская фигуристка Наталья Забияко в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратилась к теннисистке Дарье Касаткиной, выигравшей турнир в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Спортсменка в сторис призналась соотечественнице в любви, а также опубликовала пост с поздравлениями. «Трудно выступать и соревноваться, но как же трудно радоваться и переживать за людей, которых любишь! Я так рада за тебя», — написала Забияко.

18 июля Касаткина совершила каминг-аут и сообщила, что у нее есть девушка. Она также допустила, что может сменить спортивное гражданство.

Ранее в понедельник, 8 августа, Касаткина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе. В финале 25-летняя россиянка в трех сетах победила американку Шелби Роджерс.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и решила сменить спортивное гражданство. Она планировала выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом, но местная федерация отказалась от приглашения спортсменки.