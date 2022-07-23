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В Канаде отказались объяснять отзыв запроса на переход российской фигуристки

В Канаде не стали объяснять отзыв запроса на переход российской фигуристки Натальи Забияко

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федерация фигурного катания Канады не стала объяснять причины отзыва запроса о переходе российской фигуристки Натальи Забияко. Об этом сообщает ТАСС.

«Нередко спортсмены просят разрешения выступать за разные страны. Учитывая конфиденциальный характер любого запроса о переходе, который мы, возможно, получили, мы не можем делиться какой-либо дополнительной информацией», — заявили в организации.

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20 июля сообщалось, что Федерация фигурного катания Канады не стала приглашать Забияко. По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, североамериканская организация обращалась по поводу перехода спортсменки, но затем прислала отказ.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и решила сменить спортивное гражданство. Она планировала выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м пара стала бронзовым призером мирового первенства. В 2020-м году фигуристы объявили об уходе из спорта.

Дарья Коршунова
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