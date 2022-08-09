Китай стал основным внешнеторговым партнером Подмосковья

Доля Китая в торговом обороте Подмосковья превысила 28 процентов

Доля Китая в торговом обороте Московской области в первом квартале 2022 года превысила 28 процентов, таким образом КНР подтверждает статус основного внешнеторгового партнера Подмосковья, при этом объем экспорта региона в Китай за отчетный период по сравнению с прошлым годом вырос на 191 процент. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Производители Московской области в первом квартале этого года экспортировали в Китай продукцию на сумму почти в 174 миллиона долларов. Это в 2,9 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Таким образом, КНР становится все более значимым экспортным направлением для подмосковных предприятий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Активную поддержку в работе с иностранными партнерами, в том числе из КНР, подмосковным компаниям оказывает региональный фонд ВЭД.

Как отметила зампред Зиновьева, сегодня рынок Китая является одним из приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности для подмосковных производителей.

