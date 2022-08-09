Россиянка пойдет под суд за избиение до смерти четырехмесячного ребенка

В Нижневартовске осудят 27-летнюю мать за избиение до смерти четырехмесячного младенца

В Нижневартовске под суд пойдет 27-летняя женщина, обвиняемая в убийстве четырехмесячного младенца. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным ведомства, с 31 декабря 2020 по 21 января 2021 года мать регулярно избивала ребенка в грудь и живот за то, что он капризничал.

В июне прошлого года от травм, нанесенных матерью, младенец скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство»), пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Женщина не признала вину.