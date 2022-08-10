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Объяснено загадочное явление в атмосфере Венеры

Nature Communications: объяснена причина загадочного поглощения ультрафиолета на Венере

Фото: globallookpress.com

Специалисты из Института планетологии США в Аризоне выявили механизм формирования загадочного явления на Венере. Выводы наблюдений опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования ученые применили сложные методы вычислительной химии, что позволило выяснить, каким образом молекулы серы формируются в облака в атмосфере Венеры, а также объяснить причину загадочного поглощения ультрафиолета на планете.

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1 марта 2020

Ранее было известно, что в атмосфере Венеры содержится большое количество оксида серы и серной кислоты. Эти частицы могут соединяться в группы из двух атомов серы, образуя затем молекулы S2. Две S2, в свою очередь, синтезируются в S4, и так далее. Связывание частиц происходит в результате конденсации S8, либо S2 или S4.

По мнению авторов, разрушение оксида серы ультрафиолетом способствует образованию частиц серы. Структура S3 и S4 (аллотропы, вариации форм серы) объясняет устойчивость к ультрафиолетовому излучению в атмосфере Венеры.

В июне 2022 года сотрудники Кембриджского университета (Великобритания) подвергли сомнению гипотезу о наличии живых организмов в атмосфере Венеры, поедающих соединения серы, в атмосфере Венеры.

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Елена Апазиди
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