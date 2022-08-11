Стало известно о скором разрушении экономики Великобритании

The Telegraph: украинский конфликт разрушает экономику Великобритании

Последствия украинского конфликта и энергетический кризис в скором времени разрушат экономику Великобритании. Об этом написал эксперт издания The Telegraph Бен Райт.

По его словам, в современной Британии «ничего не работает и все стоит дорого», в то время как граждане страны «слишком заняты спорами о причинах своих бед, чтобы найти какие-либо решения». Автор отметил, что «британцы с ужасом наблюдают» за ростом предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства.

Он привел в пример прогнозы консалтинговой фирмы Cornwall Insight, которая считает, что счета за ЖКХ взлетят с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и до 4266 в январе. Это поглотит 14 процентов доходов среднестатистической семьи в Британии.

Ранее стало известно, что Банк Англии поднимает учетные ставки на 0,5 процентных пункта до 1,75 процента на фоне прогнозов по инфляции. Как отметили в Financial Times, это самое большое увеличение за последние 27 лет. В соответствии с прогнозом, инфляция к концу года может достигнуть 13 процентов из-за роста цен на газ.