Financial Times: инфляция в Великобритании к концу года может достигнуть 13 процентов

Банк Англии поднимает учетные ставки на 0,5 процентных пункта до 1,75 процента на фоне прогнозов по инфляции. Как отмечает Financial Times, это самое большое увеличение за последние 27 лет.

В соответствии с прогнозом, инфляция к концу года может достигнуть 13 процентов из-за роста цен на газ. Кроме того, Банк Англии предупредил, что с четвертого квартала 2022 года экономика страны будет в рецессии до 2023 года. Это является самым продолжительным спадом со времен финансового кризиса 2008 года. В связи с этим британцам предрекли сильнейшее за 60 лет снижение уровня жизни.

В то же время отмечается, что к целевым двум процентам показатель инфляции должен опуститься к 2024 году.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал инфляцию ключевой проблемой британской экономики. «Каждый прогноз по инфляции за прошедший год был неверным. Инфляция была постоянно выше, чем люди думали, и продолжалась дольше. Мы абсолютно точно не можем и не должны спокойно к этому относиться», — заявил он.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Так, потребительские цены в еврозоне в июле взлетели на 8,9 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента в июне. Кроме того, глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг спрогнозировал резкий скачок инфляции в стране.