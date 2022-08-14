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Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп

В Петергофе возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В лесополосе Петергофа возле здания факультета прикладной математики СПбГУ на Университетском проспекте нашли разлагающийся труп мужчины. Об этом сообщает «Мойка 78».

Мужчине было около 40 лет, рост 170 сантиметров, волосы светлые. Он был одет в черные спортивные штаны и черные кроссовки. На груди была обнаружена татуировка. Его личность на данный момент не установлена.

Издание отмечает, что на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Оно направлено в морг для выявления причин случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за сутки нашли тела двух неизвестных утопленников в нижнем белье. Первое тело, мужчину, обнаружили утром в воде возле набережной канала Грибоедова у Казанского собора. На вид ему было около 30 лет. Второй обнаружили женщину на набережной Дудергофского канала, ей было 30-40 лет на вид. Их личности и причины смерти устанавливаются.

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Сергей Истомин
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