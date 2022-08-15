В Армении сообщили о ликвидации пожара в столице

Пожар в главном здании рынка «Сурмалу» в Ереване ликвидирован

В Армении ликвидировали пожар в главном здании столичного рынка «Сурмалу». Об этом сообщил представитель Спасательной службы МЧС полковник Баграт Вардазарян, передает ТАСС.

«Пожар в основном многоэтажном здании потушен, но остаются тлеющие очаги. Остается опасность обрушения здания, это железобетонная конструкция», — сказал он.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Армен Памбухчян исключил возможность теракта на ереванском рынке. «Когда смотришь видео взрыва, становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи», — заявил он.

Пожар на рынке «Сурмалу» в Ереване начался в воскресенье, 14 августа. Погибли шесть человек. Более 60 получили ранения.

По предварительной версии, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось. Возбуждено уголовное дело.