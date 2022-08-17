Повышение цен на электричество оставит четверть британцев без света

Citizens Advice: 24% британцев не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре

Четверть британцев не сможет оплатить счета за электричество в октябре, когда британский энергетический регулятор Ofgem вновь повысит цены, прогнозируют аналитики агентства Citizens Advice. Отчет опубликован на официальном сайте организации.

После повышения цен в октябре 24 процента жителей Великобритании рискуют остаться без света, однако уже в январе 2023 года доля таких граждан может вырасти до 34 процентов. Тогда, рассчитали аналитики, средний размер счетов за электричество поднимется выше 4,2 тысячи фунтов стерлингов.

Другой прогноз от компании Cornwall Insight предполагает, что в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год. 68 процентов жителей, которые не смогут оплатить счета, имеют доход менее 30 тысяч фунтов в год, отметили в Citizens Advice. В их число входят 3,2 миллиона граждан с ограниченными возможностями и 4,4 миллиона семей с детьми. Из-за неоплаты счетов задолженность этих людей в среднем будет составлять почти 100 фунтов в месяц.

С 1 апреля Ofgem повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1,4 тысячи до почти 2 тысяч фунтов из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Согласно плану, показатель снова увеличится в октябре. В августе стало известно, что британское Управление по охране труда разрешило расконсервировать крупнейшее в стране хранилище газа Rough. Теперь владелец объекта концерн Centrica начнет закачивать в него топливо, чтобы обеспечить стране запасы газа на зиму.

