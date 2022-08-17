Глава UFC оценил шансы Чимаева на титульный бой

Дэйна Уайт допустил, что Хамзат Чимаев находится в одной победе от боя против чемпиона UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил шансы шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева получить титульный поединок. Его слова приводит MMA Junkie.

«Будет ли справедливым дать Чимаеву бой за титул после победы над Нэйтом Диасом? Да», — отметил Уайт. Он допустил, что именно швед станет новым оппонентом действующего чемпиона организации в полусреднем весе Камару Усмана. Поединок Чимаева и Диаса пройдет на UFC 278 11 сентября.

Ранее Усман не исключил, что проведет поединок против Чимаева после встречи с Леоном Эдвардсом. Чемпион UFC пообещал заставить чеченца ответить за резкие слова в свой адрес.

Чимаев неоднократно говорил о готовности драться с чемпионами в разных весовых категориях. Помимо Усмана, он называл желаемым соперником Исраэла Адесанью, который удерживает титул чемпиона в среднем весе.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Первые три поединка он провел за 66 дней, что стало рекордом промоушена. Всего на счету шведа 11 побед в 11 поединках.