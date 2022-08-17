Возможности Европы покупать газ по рекордной цене оценили

Аналитик Листовский: Европа сможет покупать газ по 4000 долларов за тысячу кубометров

Если стоимость тысячи кубометров газа превысит отметку в 4000 тысячи долларов, европейские страны будут способны покупать его по такой цене. Однако это будет возможно непродолжительное время. В беседе с «Лентой.ру» генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский оценил такую перспективу.

«Поскольку биржа быстро реагирует на любые форс-мажорные обстоятельства, любая поломка производителя существенного объема газа, который идет на этой бирже, будет отыгрываться. Пиковые значения возможны, но постоянно цена такой держаться не будет, иначе экономика просто рухнет», — объяснил аналитик.

По мнению Андрея Листовского, стоимость газа в 4000 долларов за тысячу кубометров будет возможна при экстренной ситуации, когда возникает риск прекращения поставок голубого топлива.

«Например, встал какой-нибудь крупный газоперерабатывающий завод или порыв на какой-нибудь серьезной ветке газопровода. Они латаются дня за два-три. Эти три дня могут быть пиковые цены, потом все нормализуется. В пиковые дни они могут закупать по такой цене, потому что если будут стоять холода, то куда деваться? Не отключать же население», — заключил он.

Ранее «Газпром» сообщил, что с учетом высокого спроса на российский газ, его стоимость для Европы при текущих тенденциях может достичь к зиме 4000 долларов за тысячу кубометров.

16 августа стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE выросла и превысила 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Рост за последние сутки составил 13,75 процента. Это связано с аномальной засухой в регионе и перебоями с поставками российского топлива.