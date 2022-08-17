Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Возможности Европы покупать газ по рекордной цене оценили

Аналитик Листовский: Европа сможет покупать газ по 4000 долларов за тысячу кубометров

Фото: David W Cerny / Reuters

Если стоимость тысячи кубометров газа превысит отметку в 4000 тысячи долларов, европейские страны будут способны покупать его по такой цене. Однако это будет возможно непродолжительное время. В беседе с «Лентой.ру» генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский оценил такую перспективу.

«Поскольку биржа быстро реагирует на любые форс-мажорные обстоятельства, любая поломка производителя существенного объема газа, который идет на этой бирже, будет отыгрываться. Пиковые значения возможны, но постоянно цена такой держаться не будет, иначе экономика просто рухнет», — объяснил аналитик.

Материалы по теме:
Ценам на газ в Европе предрекли рекордный рост
Ценам на газ в Европе предрекли рекордный рост
16 августа 2022
«Северному потоку» предрекли вынужденную остановку перед отопительным сезоном
«Северному потоку» предрекли вынужденную остановку перед отопительным сезоном
16 августа 2022
Германия объяснила срыв газовой сделки с Катаром ценами
Германия объяснила срыв газовой сделки с Катаром ценами
16 августа 2022

По мнению Андрея Листовского, стоимость газа в 4000 долларов за тысячу кубометров будет возможна при экстренной ситуации, когда возникает риск прекращения поставок голубого топлива.

«Например, встал какой-нибудь крупный газоперерабатывающий завод или порыв на какой-нибудь серьезной ветке газопровода. Они латаются дня за два-три. Эти три дня могут быть пиковые цены, потом все нормализуется. В пиковые дни они могут закупать по такой цене, потому что если будут стоять холода, то куда деваться? Не отключать же население», — заключил он.

Ранее «Газпром» сообщил, что с учетом высокого спроса на российский газ, его стоимость для Европы при текущих тенденциях может достичь к зиме 4000 долларов за тысячу кубометров.

16 августа стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE выросла и превысила 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Рост за последние сутки составил 13,75 процента. Это связано с аномальной засухой в регионе и перебоями с поставками российского топлива.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Главком ВСУ рассказал о тяжелом положении армии Украины
При взрыве самогонного аппарата в доме пострадали двое россиян
Самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в Иркутской области
Возможности Европы покупать газ по рекордной цене оценили
Россияне признались в готовности обманывать онлайн-магазины
В Чехии спрогнозировали Германии «позорный» запуск «Северного потока-2»
Девушка сделала заказ в «Макдоналдсе» и получила неожиданный ответ от сотрудника
МИД России рассказал о влиянии санкций Запада на наркотрафик в Афганистане
Туристка спутала древний город с банным курортом и опозорилась в сети
Блогерша с большой грудью побоялась нагнуться в купальнике бренда Кардашьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.