Ценам на газ в Европе предрекли рекордный рост

Аналитик Юшков назвал возможным рост цен на газ до 4000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе могут рекордно вырасти грядущей зимой. Особенность спотового рынка состоит в том, что там отсутствуют предельные цены: потребители могут увидеть рост и до 4000 долларов за тысячу кубометров. Такое мнение в разговоре с Лентой.ру высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На открытии торгов во вторник, 16 августа, цена на газ в Европе подскочила выше 2450 долларов за тысячу кубометров и сейчас растет примерно на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Так дорого газ не стоил с марта текущего года. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2416,3 доллара за тысячу кубометров, на максимуме цена поднималась до 2463,5 доллара.

«Помимо традиционных факторов, рост цен на газ дали еще несколько нюансов, — сказал Юшков. — Прежде всего, эта жара, которая никак не спадает. Она приводит к остановке атомных электростанций, реакторы которых невозможно охлаждать из-за того, что водохранилища становятся слишком теплыми и пересыхают. Гидроэлектростанции тоже не дают необходимой выработки, а в Германии проблемы с углем: его сложно перевозить из-за обмелевших рек».

Кроме того, аналитик напомнил, что с 10 августа вступило в силу эмбарго на российский уголь, на который хотели перейти многие страны из-за дефицита газа. Теперь его приходится импортировать из ЮАР, Австралии, Колумбии, Индонезии, что создает дополнительные логистические сложности.

«Также начались профилактические работы на азербайджанском месторождении, которое питало поставки в Европу. У норвежцев были некоторые проблемы, так что поставки сократились и там. Азиаты, в свою очередь, начали увеличивать объемы закупки СПГ, усугубляя конкуренцию за него», — объяснил Юшков.

Так что все эти проблемы и готовность азиатского региона конкурировать с Европой за СПГ и толкнули цены вверх Игорь Юшков аналитик

Несмотря на то, что цены на газ уже являются критично высокими, аналитик не исключает, что во время отопительного сезона ситуация окажется еще более сложной, ведь особенность спотового рынка заключается в отсутствии предельных цен.

«Это биржевая торговля. Там мы можем увидеть цены за газ и в 3000, и в 4000 долларов. Вопрос только в том, готов ли к этому потребитель. Реальные цены никто не может предсказать, потому что мы не знаем, насколько холодной окажется зима, на сколько снизится потребление», — заключил аналитик.

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. С середины июня «Газпром» последовательно снижал прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок трубопроводного газа в Европу. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов.