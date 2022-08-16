Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена газа в Европе подскочила

Цена на газ в Европе подскочила выше 2450 долларов за тысячу кубометров

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

На открытии торгов во вторник, 16 августа, цена на газ в Европе подскочила выше 2450 долларов за тысячу кубометров и сейчас растет примерно на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так дорого газ не стоил с марта текущего года. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2416,3 доллара за тысячу кубометров, на максимуме цена поднималась до 2463,5 доллара.

Котировки TTF1! от TradingView

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. С середины июня «Газпром» последовательно снижал прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок трубопроводного газа в Европу. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов.

При этом, поставки регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную сеть Европы в августе упали до минимума за полгода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму
Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине
В Ереване работу метро приостановили из-за сигнала о минировании
Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
Шойгу заявил об окончании однополярного мира из-за спецоперации на Украине
Глава Крыма сообщил подробности об эвакуации жителей после взрыва боеприпасов
Путин высказался о поездке Пелоси на Тайвань
Путин заявил о попытках Запада сохранить ускользающую гегемонию
Психолог поделилась инструкцией по правильному выходу из токсичных отношений
Профессиональный лыжник разбился насмерть в первый день путешествия в горы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.