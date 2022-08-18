Названы самые модные платья на осень

Glamour: платья с вырезами на спине и асимметричными рукавами станут трендом осени

Модный редактор журнала Glamour Лилиана Родригес назвала самые модные платья на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, в тренде окажутся модели из сетчатой ткани, с вырезами на спине, а также фасоны с асимметричными рукавами. В свою очередь, популярными станут изделия, украшенные принтами с мультипликационными персонажами или героями комиксов. Кроме того, на смену нейтральным оттенкам придет яркая цветовая гамма, отметила журналистка.

В то же время актуальными останутся вязаные предметы гардероба и платья-рубашки, заявила Родригес. Данные наряды подойдут как для неформального времяпрепровождения, так и для выхода в свет, добавила она.

Ранее в августе модный редактор Бобби Шусслер и гендиректор ретейлера Italist Диего Абба назвали трендовую одежду и обувь на осень 2022 года. По словам специалистов, самыми продаваемыми на платформе вещами оказались свитера с логотипами брендов и бомберы. Внимание покупателей также привлекли объемные сумки и модели через плечо и экстравагантная обувь.