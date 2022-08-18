В Запорожской области начали выдавать водителям российские номера

В Запорожской области водителям начали выдавать российские номера с кодом региона «185»

В Запорожской области водителям автомобилей начали выдавать российские номера с кодом региона «185». Об этом в четверг, 18 августа, пишет ТАСС.

В мае член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России.

В августе сообщалось, что референдум о воссоединении пройдет, скорее всего, в сентябре. Распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения этого мероприятия уже подписано.

О возможных референдумах о присоединении к России также высказывались в Запорожской и Херсонской областях Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такое решение должны принимать сами граждане этих регионов.