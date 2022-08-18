Ответственность за тишину в домах предложили возложить на управляющие компании

«Известия»: ответственность за тишину в домах предложили возложить на управляющие компании

В России предложили обязать управляющие компании (УК) следить за соблюдением тишины в многоквартирных домах, а в случае нарушений сообщать об этом в органы внутренних дел. Возложить такую ответственность на них предложила Минстрою организация «Деловая Россия». Об этом в четверг, 18 августа, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

Как заявил изданию первый замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в нижней палате российского парламента в предстоящую осеннюю сессию планируют «проработать вопрос контроля выполнения жителями требований закона тишины», поскольку сейчас такого правового регулирования нет.

По мнению депутата, помощь в этом вопросе действительно могут оказывать управляющие компании, например, в профилактических целях напоминать жильцам о законодательстве и возможном наказании за нарушение режима тишины.

Член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров указал, что участковые и полиция не могут 24 часа в сутки контролировать, ведут ли жильцы ремонтные работы согласно правилам. Поэтому, считает он, УК могут быть прямым и самым действенным коммуникатором с органами правопорядка, помогая фиксировать нарушения.

Кроме того, организация предлагает возложить на владельцев квартир обязанность сообщать управляющей компании о начале ремонта.

Ранее адвокат Олег Сухов предупредил, что во время конфликтов с соседями в многоквартирном доме россияне рискуют получить штраф, лишиться жилья или попасть в тюрьму. По оценкам эксперта, частой причиной разногласий становится ремонт в помещениях общего пользования.