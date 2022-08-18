Россия нашла покупателей на уголь для Европы

«Ведомости»: Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС

Россия смогла найти покупателей на уголь, от которого отказалась Европа. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ), в июле экспортные объемы удалось перенаправить в Индию и Китай. Рост поставок за месяц составил 60 и 42 процента соответственно.

По оценке ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли снизиться за месяц примерно на 3 миллиона тонн, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток. В Китай морем было доставлено 6,7 миллиона тонн, в Индию — 2 миллиона тонн.

При этом, отмечают эксперты, российский уголь независимо от направления торгуется с дисконтами более 200 долларов за тонну (то есть на 45-50 процентов дешевле).

С 10 августа в ЕС начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны блока уже стали приобретать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР. До этого стороны выполняли обязательства по контрактам, заключенным до 9 апреля. Еврокомиссия предполагает, что запрет коснется 25 процентов от общего экспорта угля из России. Уголь стал первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретили в ЕС.