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Россия нашла покупателей на уголь для Европы

«Ведомости»: Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Россия смогла найти покупателей на уголь, от которого отказалась Европа. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ), в июле экспортные объемы удалось перенаправить в Индию и Китай. Рост поставок за месяц составил 60 и 42 процента соответственно.

По оценке ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли снизиться за месяц примерно на 3 миллиона тонн, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток. В Китай морем было доставлено 6,7 миллиона тонн, в Индию — 2 миллиона тонн.

При этом, отмечают эксперты, российский уголь независимо от направления торгуется с дисконтами более 200 долларов за тонну (то есть на 45-50 процентов дешевле).

С 10 августа в ЕС начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны блока уже стали приобретать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР. До этого стороны выполняли обязательства по контрактам, заключенным до 9 апреля. Еврокомиссия предполагает, что запрет коснется 25 процентов от общего экспорта угля из России. Уголь стал первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретили в ЕС.

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Платон Щукин
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