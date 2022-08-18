Россия нашла покупателей на уголь для Европы
Россия смогла найти покупателей на уголь, от которого отказалась Европа. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ), в июле экспортные объемы удалось перенаправить в Индию и Китай. Рост поставок за месяц составил 60 и 42 процента соответственно.
По оценке ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли снизиться за месяц примерно на 3 миллиона тонн, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток. В Китай морем было доставлено 6,7 миллиона тонн, в Индию — 2 миллиона тонн.
При этом, отмечают эксперты, российский уголь независимо от направления торгуется с дисконтами более 200 долларов за тонну (то есть на 45-50 процентов дешевле).
С 10 августа в ЕС начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны блока уже стали приобретать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР. До этого стороны выполняли обязательства по контрактам, заключенным до 9 апреля. Еврокомиссия предполагает, что запрет коснется 25 процентов от общего экспорта угля из России. Уголь стал первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретили в ЕС.