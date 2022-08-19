Назван способ избавиться от больших запасов яблок с дачи

Нутрициолог Нефедова посоветовала сделать из больших запасов яблок пастилу и чипсы

Из больших запасов яблок можно сделать пастилу и чипсы, которые можно будет есть в течение всего года. Такие способы избавиться от больших запасов фруктов с дачи назвала врач-диетолог, нутрициолог и член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в беседе с «Лентой.ру».

Что делать с несколькими ведрами дачных яблок?

19 августа отмечается народно-церковный праздник Яблочным Спас. Этот день символизирует время сбора урожая и подготовку к наступающей осени.

«Я бы посоветовала два варианта. Первое — это сделать пастилу, что не так сложно: сделать пюре и отправить его в духовку. Ее можно есть кому угодно и круглый год. Пастила хранится долго, как сухофрукт. Второй вариант — это яблочные чипсы. Их очень удобно брать с собой, и хранятся они тоже долго», — рекомендовала Нефедова.

Нутрициолог рассказала, что при таких вариантах употребления фрукта в нем потеряется витамин C, однако остальные питательные вещества сохранятся.

Даже в таких случаях это будет полезный продукт Наталья Нефедова врач диетолог, нутрициолог

«Витамин C очень нежный. Он теряется, даже если яблоко порезать на мелкие кусочки, потому что он очень чувствительный к воздуху и температуре», — объяснила врач.

Суточная норма

Нефедова назвала порцию яблок в день, которая будет полезна для человека. «С яблоками, как и с любыми другими фруктами, существует порция в день — это или 125 миллилитров, или одно среднее яблоко, или 80-100 граммов», — рассчитала она.

При этом диетолог отметила, что не стоит делать упор исключительно на яблоки.

Правильное питание разнообразно, поэтому нужно помнить, что помимо яблок есть дыни, арбузы, ягоды, абрикосы, нектарины и так далее Наталья Нефедова врач диетолог, нутрициолог

Синдром раздраженного кишечника

Врач-диетолог предупредила, что для людей с синдромом раздраженного кишечника порционная норма в день может отличаться.

«Для людей, которые страдают симптомом раздраженного кишечника, яблоки стоят под вопросом. Некоторые люди с синдромом раздраженного кишечника не могут есть яблоки вообще. А некоторые могут съедать одно в день, но не больше, иначе будут неприятные симптомы в виде диареи или вздутия. Это все достаточно индивидуальный процесс», — подытожила она

Ранее диетолог и основатель сервиса The Female Food Club Пиппа Кэмпбелл (Pippa Campbell) перечислила три главные ошибки, которые туристы совершают в питании в отпуске. В первую очередь во время отдыха следует сократить количество потребляемой газировки. Кроме того, отрицательно на здоровье может сказаться чрезмерное распитие спиртных напитков.

Также, продолжила диетолог, не следует злоупотреблять закусками, содержащими большое количество соли, поскольку это вещество обезвоживает организм и вызывает вздутие живота. В качестве альтернативы рекомендуется рассмотреть орехи, яблоки, безглютеновые овсяные лепешки, хумус или овощные палочки.