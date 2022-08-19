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Россияне передумали покупать жилье в одной курортной стране

Turk.Estate: число сделок россиян с жильем в Турции сократилось на 45,5 процента

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Число заключенных россиянами сделок с жильем в Турции резко сократилось в 1,5 раза. О том, что граждане передумали покупать недвижимость в одной курортной стране, говорится в исследовании портала Turk.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В июле 2022 года россияне приобрели в Турции около тысячи объектов. По сравнению с июнем количество договоров снизилось на 45,5 процента. Сокращение числа сделок было зафиксировано впервые за пять месяцев текущего года. При этом в июле россияне купили на 181,6 процента больше объектов, чем в аналогичный период 2021 года.

По итогам семи месяцев 2022 года граждане России заключили более 6,8 тысячи сделок с турецкой недвижимостью — показатель на 223,7 процента выше, чем в 2021-м. Россияне обогнали жителей Ирана, которые традиционно являются самыми активными покупателями на рынке в Турции.

Ранее в августе сообщалось, что спрос на ВНЖ в Турции со стороны россиян значительно вырос. В 2022 году граждане начали интересоваться получением официального статуса в стране через покупку недвижимости в 5,5 раза чаще, чем в 2021 году.

Александра Качан
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