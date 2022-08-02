Россияне бросились переезжать в одну страну

Turk.Estate: российский спрос на получение ВНЖ в Турции вырос в 5,5 раза

Спрос на получение турецкого ВНЖ со стороны россиян значительно вырос. О том, что граждане практически бросились переезжать в одну страну, говорится в исследовании портала Turk.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам 2022 года россияне начали интересоваться получением официального статуса в Турции в 5,5 раза чаще, чем в 2021 году. За первые полгода 2022-го спрос на ВНЖ в этой стране увеличился на 465,9 процента относительно аналогичного периода 2021-го.

При этом в июне заинтересованность в получении турецкого ВНЖ через покупку недвижимости уменьшилась на 11,5 процента относительно мая. Показатель падает на протяжении трех месяцев — с апреля по июнь 2022 года он снизился на 41,3 процента.

В июле Турция попала в список самых популярных у россиян стран для покупки зарубежной недвижимости. Помимо нее, высокий спрос на жилье был зафиксирован в Испании и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В первом полугодии 2022 года общая заинтересованность граждан России в недвижимости за рубежом увеличилась на 61 процент.