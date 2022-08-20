Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минцифры пообещало сохранение тарифов сотовых операторов в пределах инфляции

Минцифры сообщило, что рост цен на тарифы сотовых операторов не превысит инфляцию

Фото: Shutterstock

Минцифры России прокомментировало информацию о росте цен на тарифы сотовых операторов. Сообщение пресс-службы ведомства в субботу, 20 августа, цитирует ТАСС.

В министерстве пообещали, что стоимость тарифов останется в пределах инфляции и не превысит ее.

«Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи. Минцифры и ФАС в течение всего года следят за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций», — отметили в ведомстве.

Также Минцифры напомнило, что в апреле этого года были разработаны рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом уровня инфляции. Согласно ним операторы смогут повышать цены на услуги на величину накопленной инфляции. За 14 дней до изменения тарифов они должны будут сообщить о своих планах в антимонопольную службу.

5 августа сообщалось, что Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области
Стало известно о состоянии госпитализированного главы Херсонской области
Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы
Психолог назвала способы найти общий язык с трудным подростком
В Польше арестовали 81-летнюю датчанку за хранение пяти килограммов героина
В Швейцарии призвали готовиться к бунтам из-за нехватки электроэнергии
Усик нацелился на нокаут Джошуа
Минцифры пообещало сохранение тарифов сотовых операторов в пределах инфляции
В Харьковской области выдали первые российские паспорта
Терапевт объяснила основные опасности смога
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.