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Бывший судья UFC усомнился в величии Нурмагомедова

Бывший судья UFC Джон Маккарти заявил, что Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта слишком рано

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters

Американский рефери и эксперт Джон Маккарти поделился мнением российском бойце смешанного стиля (MMA) Хабибе Нурмагомедове. Он принял участие в подкасте WEIGHING IN.

Маккарти согласился с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, который не включил 33-летнего Нурмагомедова в число величайших представителей смешанных единоборств. Рефери отметил, что россиянин слишком рано завершил выступления.

Помимо Уайта и Маккарти в величии Нурмагомедова усомнился бывший боец UFC Энтони Петтис. Он напомнил, что россиянин провел мало поединков в статусе чемпиона UFC.

1 июля Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC. Россиянин покинул спорт после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го. Эта победа позволила ему в третий раз защитить титул.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA. На его счету победы над Эдсоном Барбозой, Конором Макгрегором, Дастином Порье и Гейджи.

Николай Костюков
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